Ederson, 2 maç sonra kaleyi devraldı

- Ederson, tedavi sürecinin ardından Stuttgart maçıyla sahalara döndü.
- Samsunspor ve Karagümrük maçlarında kaleyi Tarık Çetin devralmıştı.
- Stuttgart karşısında Ederson yeniden kaleyi korudu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart’ı konuk etti.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, tedavisinin ardından takıma döndü.
STUTTGART MAÇIYLA KALEYİ ALDI
5 Ekim'de oynanan Samsunspor mücadelesi öncesi deneyimli kalecinin arka adalesinde kanama tespit edildiğini duyurulmuş ve kadrodan çıkartılmıştı.
Daha sonra milli maç arasında tedavisi süren Ederson, Stuttgart maçıyla birlikte eldivenleri giydi.
TARIK ÇETİN OYNAMIŞTI
Ederson, Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile oynanan maçlarda forma giyemezken, kaleyi Tarık Çetin korudu.