Joey Veerman için Fenerbahçe açıklaması geldi

PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, ligde Utrecht ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncuları Joey Veerman ile ilgili konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de görüşmelere başladı.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.