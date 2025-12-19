Abone ol: Google News

Son dönemde dikkat çeken gurbetçi futbolcularımız

Transfer dönemine sayılı günler kala hem düşük maliyetli hem de yerli statüsünde oynayabilecek gurbetçi futbolcularımızın son dönemdeki performanslarını mercek altına aldık. Gelin yeni yeni dikkat çekmeye başlayan lejyonerlerimize birlikte bakalım...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 17:38
  • Transfer dönemi yaklaşırken kulüpler, yabancı kontenjanı sorununa çözüm arıyor.
  • Performanslarıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcular, kulüpler için maliyet avantajı sağlıyor.
  • Aral Şimşir, Başar Önal, Emre Tezgel gibi oyuncular, hem büyük hem de Anadolu kulüplerine uygun adaylar.

Transfer dönemi yaklaşıyor ve yabancı kontenjanı kulüplerimizi zorluyor. 

Biz de kulüplerimizin kontenjan sorununa alternatif olabilecek görece az konuşulan ama performanslarıyla dikkat çeken lejyonerlerimizi araştırmaya başladı.

Bu doğrultuda yurt dışındaki temsilcilerimizin şu ana kadar olan performanslarına bir göz atacağız.

BİR DE BU LİSTEYE BAKALIM: İŞTE PARLAMAYA BAŞLAYAN GURBETÇİ YILDIZLARIMIZ...

Buradaki oyuncular, sadece büyük kulüplerimize göre değil Anadolu kulüplerimiz de düşünülerek seçildi.

İşte son dönemde Avrupa futbolunda öne çıkan Türk yıldızlarımız...

Aral Şimşir (23)

6M Euro > Sol K. > Midtjylland > 32 maçta 7 gol 15 asist

Başar Önal (21)

1.5M Euro > Sol K. > NEC Nijmegen > 14 maç 3 gol 8 asist

Emre Tezgel (20)

500K Euro > Santrafor > Crewe Alexandra > 25 maç 12 gol 4 asist

Teoman Gündüz (21)

125K Euro > MOS > Triestina > 16 maç 6 gol 4 asist

Emre Ünüvar (17)

600K Euro > Santrafor > Ajax U21 > 18 maç 15 gol 1 asist

Eshspor Haberleri