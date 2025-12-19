Son dönemde dikkat çeken gurbetçi futbolcularımız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer dönemi yaklaşıyor ve yabancı kontenjanı kulüplerimizi zorluyor.

Biz de kulüplerimizin kontenjan sorununa alternatif olabilecek görece az konuşulan ama performanslarıyla dikkat çeken lejyonerlerimizi araştırmaya başladı.

Bu doğrultuda yurt dışındaki temsilcilerimizin şu ana kadar olan performanslarına bir göz atacağız.

BİR DE BU LİSTEYE BAKALIM: İŞTE PARLAMAYA BAŞLAYAN GURBETÇİ YILDIZLARIMIZ...

Buradaki oyuncular, sadece büyük kulüplerimize göre değil Anadolu kulüplerimiz de düşünülerek seçildi.

İşte son dönemde Avrupa futbolunda öne çıkan Türk yıldızlarımız...

Aral Şimşir (23)

6M Euro > Sol K. > Midtjylland > 32 maçta 7 gol 15 asist

Başar Önal (21)

1.5M Euro > Sol K. > NEC Nijmegen > 14 maç 3 gol 8 asist

Emre Tezgel (20)

500K Euro > Santrafor > Crewe Alexandra > 25 maç 12 gol 4 asist

Teoman Gündüz (21)

125K Euro > MOS > Triestina > 16 maç 6 gol 4 asist

Emre Ünüvar (17)

600K Euro > Santrafor > Ajax U21 > 18 maç 15 gol 1 asist