Fenerbahçe - Nice - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 1-0 NICE

9' Ederson'un hatalı pasında topu alan Boga, ceza sahasına sokulmak istedi ancak Ederson açılarak tehlikeyi önledi.

8' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Sanson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe sağ kanat iç bölgeden serbest vuruş kullanacak.

3' Talisca'nın mükemmel pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla sağ köşeye yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesi şutu çıkarmaya engel olmadı ve temsilcimiz karşılaşmada 1-0 öne geçti.

3’ Goool … Fenerbahçe 1-0 Nice (Kerem)

1' İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. İsmail Yüksek'in ön alanda kaptığı topun ardından topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu sol köşeye şutunu çekti. Topa istediği gibi vuramayan Kerem'in şutu yandan dışarıya çıktı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.

Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapıyor. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alıyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos