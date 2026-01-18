Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi

- Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ilk turda 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
- Bu galibiyetle Zeynep, Avustralya Açık tarihinde ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.
- İkinci turda, Anna Bondar veya Elizabeth Mandlik ile karşılaşacak.
Göğsümüzü kabartan başarı...
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur maçları başladı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'taki ilk tur maçında dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yla karşı karşıya geldi.
BİR ÜST TURA YÜKSELDİ
Karşılaşmanın ilk setini Zeynep Sönmez 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ikinci setini Ekaterina Alexandrova kazanırken skorda durum 1-1'e geldi.
Zeynep Sönmez, üçüncü sette rakibini 6-4 mağlup ederek setlerde durumu 2-1'e getirip Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi.
TARİHE GEÇTİ
23 yaşındaki tenisçi, Avustralya Açık tarihinde ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ın ikinci turunda Anna Bondar-Elizabeth Mandlik maçının galibiyle karşılaşacak.