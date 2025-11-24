Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti

- Fenerbahçe, UEFA kadrosundan Cenk Tosun'u çıkarıp Levent Mercan'ı dahil etti.
- Teknik heyetin kararıyla savunma oyuncusu Levent Mercan Avrupa maçlarında yer alacak.
- Cenk Tosun ise kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertlilerde 12 Ekim'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.
CENK YERİNE LEVENT
Teknik heyetin tercihine göre yapılan güncellemenin ardından Fenerbahçe, Avrupa maçlarına savunma oyuncusu Levent Mercan'la devam edecek.
Hücum oyuncusu Cenk Tosun ise UEFA kadrosunda yer almayacak.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.