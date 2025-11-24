Abone ol: Google News

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosundan Cenk Tosun'u çıkarıp Levent Mercan'ı dahil etti.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 17:23
Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde 12 Ekim'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.

CENK YERİNE LEVENT

Teknik heyetin tercihine göre yapılan güncellemenin ardından Fenerbahçe, Avrupa maçlarına savunma oyuncusu Levent Mercan'la devam edecek.

Hücum oyuncusu Cenk Tosun ise UEFA kadrosunda yer almayacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

