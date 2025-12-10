UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

GALATASARAY MAĞLUP OLDU

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kaleci Uğurcan Çakır, 50. dakikada Denis Zakaria'nın penaltı atışında gole izin vermedi.

LIVERPOOL KAZANDI, HAKAN SAKATLANDI

Aldığı kötü sonuçlarla zor dönemden geçen Liverpool, 88. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

BAYERN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Portekiz temsilcisi Sporting karşısında sahasında Joshua Kimmich'in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah ile skoru değiştirdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

BARCELONA 3 DAKİKADA DÖNDÜ

İspanyol ekibi Barcelona, Ansgar Knauff'un golüyle geriye düştüğü Eintracht Frankfurt karşısında Jules Kounde ile 3 dakika içinde 2-1 galibiyete uzandı.

Fransız futbolcu, aynı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında iki kafa golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

CHELSEA, ATALANTA'YA YENİLDİ

İtalya'nın Atalanta takımına konuk olan Chelsea, Gianluca Scamacca ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu.

Londra ekibinin tek golü Brezilyalı Joao Pedro'dan geldi.

KONUŞULAN GOL SEVİNCİ

Sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayan Tottenham, David Zima (kendi kalesine), Muhammed Kudus (penaltı) ve Xavi Simons'un (penaltı) golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Muhammed Kudus ve takım arkadaşlarının saha kenarında taburelere oturarak verdikleri poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'a bu yaz transfer olan Tottenham efsanelerinden Güney Koreli Heung-Min Son, maç öncesinde sahaya davet edildi ve taraftarla vedalaştı.

GECENİN SONUÇLARI

Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz): 3-1

Monaco (Fransa) - Galatasaray: 1-0

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-3

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-1

PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya): 2-3