Fenerbahçe'de Anderson Talisca, hat-trick yaptı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda oynanan mücadelede Brann ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, üç golle sahneye çıkarak karşılaşmada adeta yıldızlaştı.

İLK YARIDA İKİ TANE ATTI

36. dakikada Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde topu indirdi.

Boşta kalan meşin yuvarlağı Talisca filelerle buluşturdu. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

Tam 8 dakika sonra sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ilerleyen Brown, penaltı noktasına orta açtı. Boşa seken topu Talisca filelere gönderdi. Fark 3'e çıktı.

TARİHE GEÇTİ!

Bununla birlikte Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

HAT-TRICK YAPTI

Öte yandan 66. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan açtığı ortada Anderson Talisca kafa vuruşu ile golünü kaydetti.

Brezilyalı futbolcu hat-trick yapmış oldu.

Avrupa kupaları kariyerinin ilk hat-trick'ini Brann karşısında yapan Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde bu turnuvaların grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman karşılaşmasında bunu başarın ilk isim oldu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK"

Karşılaşmaya 3 golle damgasını vuran Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Talisca, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik. Saha zemini bize yardım etmedi ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIK"

Açıklamalarına devam eden Brezilyalı futbolcu, "Her maç önemli. Her maç zor. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.