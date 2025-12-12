Jayden Oosterwolde: Ligde de bana göre iyi gidiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, açıklamalarda bulundu.

"3 PUANDAN ÖTÜRÜ MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendirden Oosterwolde, "Golleri çabuk ve hızlı bulduk. Rakibin 10 kişi kalması şanslı bir durumdu. 3 puandan ötürü mutluyum." dedi.

"LİGDE DE İYİ GİDİYORUZ"

Süper Lig'de de iyi gittiklerini söyleyen Hollandalı futbolcu, "Ligde de bana göre iyi gidiyoruz. Namağlubuz. Bu da bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı örnek alarak bir sonraki maçlarda da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.