Fred: Talisca adına mutluyum

- Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 kazanılan Brann maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
- Fred, maçta hat-trick yapan Talisca adına mutlu olduğunu ve takımın iyi bir performans sergilediğini söyledi.
- Fenerbahçe'nin galibiyeti sayesinde bir üst tura çıkmak için önemli bir adım atıldığını vurguladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti.
Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred açıklamalarda bulundu.
"BİR ÜST TURA ÇIKABİLMEK ADINA ÖNEMLİYDİ"
Harika bir oyun sergilediklerini dile getiren Fred, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
"TALISCA ADINA MUTLUYUM"
Üç golle maça damga vuran Talisca için konuşan tecrübeli orta saha "Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz." ifadelerini kulllandı.