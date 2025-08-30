Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın maç tarihleri detaylı şekilde duyuruldu.

Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin de maç tarihleri netlik kazandı.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ PROGRAMI

24 Eylül Çarşamba

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe

Fenerbahçe - Nice

23 Ekim Perşembe

Fenerbahçe - Stuttgart

6 Kasım Perşembe

Viktoria Plzen - Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe

Fenerbahçe - Ferencvaros

11 Aralık Perşembe

Brann - Fenerbahçe

22 Ocak Perşembe

Fenerbahçe - Aston Villa

29 Ocak Perşembe

FCSB - Fenerbahçe