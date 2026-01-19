Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den kötü haber!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi takım siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sarı kart cezalısı oldu.

Yaptığı faulün ardından karşılaşmanın 51. dakikasında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki 4. sarı kartı sebebiyle cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli savunmacı Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında da sarı kart gördüğü için sınıra gelmişti.