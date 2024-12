Haberler



Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: Her şeyimizle sahada olacağız Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, "Rakibimiz baskı altında çünkü puan almak zorundalar. Yarın rakip her şeyini sahaya koyacak, biz de her şeyimizle sahada olacağız" dedi.