Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: Her şeyimizle sahada olacağız

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Heidenheim'ım teknik direktörü Frank Schmidt, yarın tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Frank Schmidt, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maçı değerlendirdi.

"HER ŞEYİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ"

Karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren Schmidt, şu ifadeleri kullandı:

Yarın heyecanlı bir maç olacak, beşinci maçımızı oynayacağız. Rakibimiz baskı altında çünkü puan almak zorundalar. Son maçlara baktığımızda oyuncularımız güzel işler çıkardı. Goller atıyoruz, bunda sorun yok. Bu maç ofansif oynamaya ve gol atmaya çalışacağız. Son maçlarımız zorlu geçti, çünkü rakiplerimiz çok dişli takımlardı. Bayern Münih, Leverkusen, Chelsea ve Frankfurt ama öz güvenimizi kaybetmedik. Her maça farklı bakıyoruz. Yarın kıyasıya bir maç olacak. Yarın rakip her şeyini sahaya koyacak, biz de her şeyimizle sahada olacağız.