Galatasaray'da Mauro Icardi penaltı kaçırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk takım sarı-kırmızılılar, iki kez penaltı vuruşundan faydalanamadı.

ÜST ÜSTE 2 PENALTI KAÇIRDI

Mauro Icardi, 37. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Icardi, Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u geçemedi.

Penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle VAR uyarısıyla tekrar ettirildi.

Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve bir kez daha sağ alt köşeye vurdu, Arda Akbulut yine topu köşeden çeldi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

ARDA'YI TEBRİK ETTİ

Arjantinli forvet, ikinci penaltının ardından Arda Akbulut'u tebrik etti.

Arda Akbulut, sezon başında Trabzonspor'dan Fethiyespor'a bedelsiz transfer olmuştu.