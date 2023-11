İsmail Kartal: Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesinde "Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile Danimarka ekibi Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

30 Kasım Perşembe gecesi saat 23.00'te Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve kaleci İrfan Can Eğribayat basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz"

İsmail Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

Konferans Ligi'nde biz lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Hava şartları soğuk ama saha zemini gayet güzel. Burada maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Onların da planları var, bu planlarını tahmin ediyoruz. Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz.

"Öncelikli hedef 3 puan"

Hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Kartal, şunları dedi:

Öncelikli hedef 3 puan. 3 puan alamıyorsak, en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe için düşündüğümüz en ideal 11 ile sahaya çıkacağız.

"Sakatlığı olan oyuncularımızın tedavileri sürüyor"

Sakat oyuncuların son durumları hakkında ise İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Sakatlığı olan oyuncularımızın tedavileri sürüyor. Gün gün takip ediyoruz. Şu an geri dönüşlerle ilgili bir şey söylemek için erken olur.

"Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum"

İrfan Can Eğribayat ise şu ifadeleri kullandı:

Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum. Onun da sırası gelecektir. O kapıda açılacaktır. Önemli olan takımın başarısı. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum. Oynamak veya oynamamak sorun değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldiğinde, gelimden geleni göstereceğim.

"Takım için elimizden geleni yapacağız"

Zemin ile ilgili değerlendirme yapan Eğribayat, şu açıklamayı yaptı: