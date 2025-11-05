Jayden Oosterwolde'den Beşiktaş derbisi sözleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'de Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 6 puanı bulunuyor.

Plzen takımı ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ligde Beşiktaş derbisini kazanarak yükselişini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SOYUNMA ODASINDA GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI

Beşiktaş galibiyetinin ardından soyunma odasında çıkan bir fotoğrafıyla ilgili gelen soru üzerine Jayden Oosterwolde, "Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Tabii ki soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı. Fotoğraf çekildiği sırada ben yukarı tırmanmak istemiştim. Tam ben yukarı tırmanmaya çalışırken, fotoğraf çekildi. Kulağımı dayıyormuşum gibi oldu. Gerçekte öyle değildi" diye konuştu.

"İSTEDİĞİM SEVİYEDE HENÜZ DEĞİLİM AMA ORAYA DOĞRU GİDİYORUM"

Sakatlığın ardından henüz istediği seviyeye gelemediğini ama yaklaştığını belirten Oosterwolde, "Çocukların benim formamı istemelerinden dolayı mutluyum. Zaten biz bu sebepten dolayı futbol oynuyoruz. Taraftarları mutlu etmek için. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama uzun ve ciddi bir bağ sakatlığı yaşadım. O dönemde de sıkı şekilde çalıştım. Tedavi sürecinde iyi bir ekip vardı. Oynadığım için mutluyum. Tabii ki istediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR MAÇ OLACAKTIR, ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Takım kaptanı Skriniar ile ilgili düşünceleri sorulan Oosterwolde, "Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir stoper. Ben de onla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Kendisi geçmişte çok fazla büyük ve iyi takımlarda oynadı. Onun gibi biriyle oynamaktan dolayı mutluyum. Kendisi iyi bir lider. Maçı henüz kendisiyle konuşmadık. Muhtemelen bugün akşam yemeğinden sonra ya da yarın oyuncular olarak konuşacağız. İyi bir maç olacaktır, zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.