Samsunspor, Anthony Musaba için disiplin süreci başlattı

Samsunspor'da Anthony Musaba krizi yaşanıyor.

Fenerbahçe'yle anlaşan Musaba'yla ilgili Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten, zehir zemberek açıklamalar gelmişti.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Oyuncunun kulüple iletişimi kesip, antrenmanlara katılmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba için son olarak ise yeni bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibi, Hollandalı futbolcunun FIFA kurallarını ihlal ettiğini ve oyuncu ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

"FIFA KURALLARINI AÇIK ŞEKİLDE İHLAL ETTİ"

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: