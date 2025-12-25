Samsunspor, Anthony Musaba için disiplin süreci başlattı

- Samsunspor, Anthony Musaba'nın FIFA kurallarını ihlal ettiğini belirtti.
- Musaba'nın Fenerbahçe'yle anlaşmasının ardından, kulüple iletişimini kestiği ve antrenmanlara katılmadığı bildirildi.
- Samsunspor, Hollandalı futbolcu için disiplin süreci başlattığını duyurdu.
Samsunspor'da Anthony Musaba krizi yaşanıyor.
Fenerbahçe'yle anlaşan Musaba'yla ilgili Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten, zehir zemberek açıklamalar gelmişti.
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI
Oyuncunun kulüple iletişimi kesip, antrenmanlara katılmadığı bilgisi paylaşılmıştı.
Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba için son olarak ise yeni bir gelişme yaşandı.
Karadeniz ekibi, Hollandalı futbolcunun FIFA kurallarını ihlal ettiğini ve oyuncu ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.
"FIFA KURALLARINI AÇIK ŞEKİLDE İHLAL ETTİ"
Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.
Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.
Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.
FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.
Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."