Ederson'un eşinden Fenerbahçeli taraftarlara cevap geldi

Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Ederson ile Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, Noel izni alarak ülkeden ayrıldı.

BAZI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, Noel izni alması nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Ederson ve eşi Lais Moraes'e sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

Alınan yenilgi sonrası taraftarların, yıldız isim için 'Türkiye'ye dönmeyin' dediği görüldü.

Ederson'un eşi Lais Moraes, kendilerine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarlarına yanıt verdi.

"SAYGI İSTİYORUZ"

Brezilyalı isim, taraftarlara tek tek yanıt vererek, 'Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım. Beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.' yorumunda bulundu.