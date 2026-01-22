Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenilerek 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
- Milli futbolcu Mert Müldür, maç sonrası en az 1 puanı hak ettiklerini belirtti.
- Takımın iyi mücadele ettiğini ancak gol bulamadığını söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Maçın ardından milli futbolcu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.
"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"
Mert, şu ifadeleri kullandı:
Üzgünüz. En az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız. Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor.