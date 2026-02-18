Abone ol: Google News

Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 19:49
  • Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, Vitor Pereira yönetiminde ve basına kısmen açık olarak gerçekleştirildi.
  • Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, yarın saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapıldı.

Isınma koşuları ve istasyon çalışmasının ardından pas antrenmanı yapan oyuncular, idmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

FENERBAHÇE, NOTTINGHAM FOREST'I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, yarın saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

