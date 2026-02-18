Nicolo Melli ameliyat edildi

- Fenerbahçeli Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmesinin ardından ameliyat edildi.
- Melli, Erokspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlandı.
- Tedavi sürecine başlayan oyuncuya kulüp, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Erokspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Nicolo Melli'nin son durumu açıklandı.
Sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada, Melli'nin dün oynanan Erokspor karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatılarak, "Sporcumuzun sponsor hastanemizde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Deneyimli sporcumuz planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Nicolo Melli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.