Ole Gunnar Solskjaer: Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 mağlup oldu.

182 milyon euro kadro değeri bulunan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 39 milyon euro değeri bulunan Lausanne’a elendi.

Turun ilk maçında İsviçre ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Norveçli teknik adam, şunları dedi:

Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor.

"ELEŞTİRİLER NORMALDİR"

Son olarak deneyimli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum.

"OYUNCULARIN HER ŞEYİNİ VERDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'dan elenmiş olmak hayal kırıklığı bizim için. İlk yarıda bazı şanslar bulmuştuk. Yediğimiz gol için hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibin arkaya koşular atacağını biliyorduk. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı, bence kırmızı kart değildi. Uduokhai'nin gelişinde temas yok, rakibine kalçasıyla müdahalede bulunuyor. Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. 10 kişiyle 50 dakika oynamak çok kolay değil. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim.

"SORUMLU BENİM"

Sorumluluğu üstlenen Solskjaer, şunları kaydetti:

Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var.

"BİZE İKİ ŞEKİLDE GOL ATABİLİRLERDİ"

Maça başladığı defansif ağırlıklı sistemle ilgili konuşan Solskjaer, şunları dedi:

Bize iki şekilde gol atabilirlerdi. Biri duran top, diğeri arkaya atılan toplar. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm.

"OYUNCULARIMLA İLİŞKİM İYİ"

Yeni transferlerin takıma katkı vereceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: