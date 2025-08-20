Peter Zeidler: Beşiktaş iyi takım ama korkmuyoruz

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre temsilcisi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, siyah-beyazlı takımın favori olduğunu ancak korkmadan mücadele edeceklerini söyledi.

La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Alman çalıştırıcı Peter Zeidler ile kaptan Olivier Custodio, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın önemine değinen Zeidler, şu şekilde konuştu:

Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Yarın daha büyük bir takıma karşı oynayacağız.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR TAKIM"

Karşılaşmaya hazır olduklarını vurgulayan 63 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz.

"HER ŞEYE HAZIRLANIYORUZ"

Beşiktaş karşılaşmasını "büyük" bir karşılaşma olarak niteleyen Zeidler, şu değerlendirmede bulundu:

Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiklerini aktaran ve "Hazırlık maçlarını, Shakhtar Donetsk maçlarını, ligdeki maçlarını izledik. Her şeye hazırlıklıyız." diyen tecrübeli teknik adam, şu görüşlere yer verdi:

Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Lausanne'da kaptan Olivier Custodio ise kariyerindeki en önemli maçın yarınki Beşiktaş karşılaşması olacağını vurguladı.

Karşılaşmada stat atmosferinin öneminden bahseden Custodio, şu şekilde konuştu:

Çok önemli bir maç. Sadece bu maç için Lausanne'a dönmedim. Çok maçımız var hepsi çok önemli. Saha değil ambiyans çok önemli. Bazı takımlar bizim stadımızda oynamayı sevmiyor. Bütün odak noktamız yarın için ama rövanşı da düşünüyoruz.

"BİZ KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Mücadeleye hazır olduklarını belirten İsviçreli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: