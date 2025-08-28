Rui Vitoria: Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak organizasyonda lig aşamasına yükselen Panathinaikos'ta teknik direktör Rui Vitoria, Avrupa'da gösterdikleri başarıdan memnun olduğunu söyledi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rui Vitoria, Avrupa ve lige hazırlanmak için sezonu erken açtıklarını kaydetti.

"TARAFTARLARIMIZIN DA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Avrupa yolculuğuna uzun bir süre önce başladıklarını anlatan Vitoria, şunları dedi:

Kafamızda ilk hedefimiz oyunumuzu geliştirmek ve hangi Avrupa kupasında oynayacaksak ona göre hazırlanmaktı. Kendimizi istikrarlı bir şekilde geliştirdik ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum. Futbolcularımın performansından memnunum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Gelen oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var.

"TAKIMA YENİ OYUNCULAR KATILACAK"

Transfer döneminin daha bitmediğini aktaran Vitoria, şu ifadeleri kullandı:

Transfer döneminde takıma yeni oyuncular katılacak. Tercihlerimizi ona göre yapacağız. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Soyunma odamızdaki oyunculardan memnunuz. Sonuçta sahaya 11 oyuncu çıkıyor. Ben 11 oyuncu seçiyorum, futbolcular da sahada çıkıp oyunu en iyi şekilde oynuyor. Sonuç olarak biz bu futbolcularla devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncularla çalışmayı seviyorum. Ancak futbolcular kariyerleri için başka takımlara ve kulüplere gidebilir.

"SAMSUNSPOR GERÇEKTEN İYİ BİR TAKIM"

Rui Vitoria, Samsunspor'u performansından dolayı tebrik ederek, şu şekilde konuştu: