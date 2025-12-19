Kocaelispor evinde Antalyaspor'a karşı kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mücadeleye etkili başlayan Kocaelispor, 24. dakikada öne geçti. Churlinov’un sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Abdullah Yiğiter topu kontrol edemedi. Pozisyonu iyi takip eden Smolcic, seken topu tek vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0.

Konuk ekip bu gole çabuk yanıt verdi. 32. dakikada Ramzi Safuri’nin sağ kanattan yaptığı ortada Giannetti, arka direkte yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1.

Ev sahibi ekip, beraberliğin ardından oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. 37. dakikada Keita’nın ara pasında altıpas içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, net pozisyon sayısı azaldı. 60. dakikada Agyei’nin sağ taraftan kullandığı kornerde Churlinov’un kafa vuruşu direkten döndü ve Kocaelispor farkı artırma şansını kaçırdı.

Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon yaşanmadı ve Kocaelispor, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ CENTİLMENLİK GÖRÜNTÜSÜ

Karşılaşma öncesinde Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin’e çiçek takdim etti. İki başkan daha sonra tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

ŞEHİT POLİS UNUTULMADI

Müsabaka sırasında maraton tribününde, İstanbul Çekmeköy’de 8 Aralık’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak için büyük bir poster açıldı.

Kocaelispor: 2 - Antalyaspor: 1

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei (Dk. 86 Can Keleş), Keita, Haidara, Churlinov (Dk. 73 Rivas), Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 90+1 Serdar Dursun)

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Dk. 75 Ceesay), Safuri (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Paal, Ballet (Dk. 75 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 84 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Boli

Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Petkovic, Dk. 59 Furkan Gedik, Dk. 79 Rivas, DK. 84 Haidara (Kocaelispor), Dk. 46 Veysel Sarı, Dk. 55 Safuri, Dk. 58 Ballet (Antalyaspor)