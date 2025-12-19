Anadolu Efes evinde Dubai'ye kaybetti

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 17. haftasında Dubai Basketbol'a 80-76 yenildi.
- Bu mağlubiyetle Anadolu Efes, toplamda 11. yenilgisini aldı ve bir sonraki maçını ASVEL deplasmanında oynayacak.
- Dubai Basketbol ise bu galibiyetle 8. zaferini elde etti ve Olimpija Milano'yu konuk edecek.
EuroLeague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u ağırladı.
Dubai Basketbol, mücadeleyi 80-76'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla 11. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında ASVEL deplasmanına gidecek.
8. galibiyetini alan Dubai Basketbol ise Olimpia Milano‘yu konuk edecek.
ANADOLU EFES: 76 - DUBAI BASKETBOL: 80
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Weiler-Babb 12, Beaubois 12, Cordinier 11, Swider 3, Poirier 9, Jones, Şehmus Hazer 2, Loyd 4, Smits 12, Erkan Yılmaz 4, Ercan Osmani 7
Dubai Basketbol: Wright 17, Abass 2, Bacon 6, Bertans 11, Kabengele 20, Petrusev 14, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Prepelic 2, Armstrong 2, Kamenjas
1. Periyot: 20-17
Devre: 37-30
3. Periyot: 57-52
Beş faulle çıkan: 35.38 Prepelic (Dubai Basketbol)