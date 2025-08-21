Samsunspor, Panathinaikos'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda ilk maçların heyecanı yaşanıyor.
Rui Vitoria’nın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos ile Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera’nın düdük çaldığı müsabakada Olympiako Stadio Spyros Louis’te karşı karşıya geldi.
Samsunspor, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
İLK YARIDA GOL YOK
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.
SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ
Kırmızı-beyazlılar 51. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Tomasson'un kafa vuruşuyla rakip fileleri sarstı ve öne geçti.
PANATHINAKOS GERİDEN GELİP KAZANDI
Ev sahibi ekip, 66. dakikada Kiriakopoulos'un golüyle eşitliği yakaladı. 8 dakika sonra Palmer-Brown'ın golüyle öne geçti.
Thomas Reis'in öğrencileri Atina'da sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
RÖVANŞ SAMSUN'DA
Kırmızı-beyazlı temsilcimiz eşleşmeyi kazanması durumunda adını lig etabına yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Avrupa kupalarının "lig aşaması" kuraları 29 Ağustos Cuma günü Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek.