UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.

Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor ile Rui Vitoria’nın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun düdük çaldığı müsabakada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Kritik müsabakada gol sesi çıkmadı. Turun ilk maçını 2-1 kazanan Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken, Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ'NE KALAMADI

Bu sonuçla Thomas Reis'in öğrencileri eşleşmede toplam 2-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

KURALAR ÇEKİLECEK

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek olan Samsunspor'un lig etabındaki rakipleri, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek kurayla belli olacak.