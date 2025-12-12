Abone ol: Google News

Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ı iki golle geçti

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Hamrun Spartans'ı 2-0'lık skorla yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 01:01
Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ı iki golle geçti
  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi.
  • Luca Meirelles ve Isaque Silva'nın golleriyle galip gelen Shakhtar, puanını 12'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi.
  • Hamrun 4. mağlubiyetini alırken, Shakhtar bir sonraki maçta Rijeka ile oynayacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Malta takımı Hamrun Spartans ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar 2-0'lık skorla kazandı.

Arda Turan'ın öğrencileri, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Silva ile galibiyete ulaştı.

SHAKHTAR, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, 2. sıraya yükseldi. Hamrun ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Rijeka ile karşılaşacak. Hamrun ise Shamrock Rovers deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri