Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ı iki golle geçti

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Malta takımı Hamrun Spartans ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar 2-0'lık skorla kazandı.

Arda Turan'ın öğrencileri, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Silva ile galibiyete ulaştı.

SHAKHTAR, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, 2. sıraya yükseldi. Hamrun ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Rijeka ile karşılaşacak. Hamrun ise Shamrock Rovers deplasmanına gidecek.