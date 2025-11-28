Thomas Reis: 1 puan bizi mutlu etmedi

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ilk dört maç sonucunda 36 takımlı ligde liderliğini korudu.

"İKİNCİ YEDİĞİMİZ GOLÜ SKANDAL OLARAK ADLANDIRABİLİRİM"

Mücadelenin ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis şöyle dedi:

"Bugünkü performansımız en iyi performansımız değildi. İlk dakikalardan beri kötü oynamadık ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık. Bu 1 puan bizi mutlu etmedi. Toplam 10 puanımız var. Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü de ligde bir maçımız olacak"