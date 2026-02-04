Abone ol: Google News

Anadolu Efes'ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık bilgilendirmesi

Anadolu Efes Kulübü, "Rolands Smits'in bugün çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 19:02
Anadolu Efes'ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık bilgilendirmesi
  • Anadolu Efes'in oyuncusu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.
  • Smits, Valencia Basket maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
  • Takıma dönüş süresi pazartesi günü yapılacak MR sonrası netleşecek.

Anadolu Efes'te forma giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits’in bugün çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Smits, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında dün oynanan Valencia Basket müsabakasının üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

