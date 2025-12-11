Thomas Reis: İlk 8’e kalmak için çok iyi bir fırsatı kaçırdık

Lider olarak çıktıkları UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında AEK Atina’ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI 2 YARI İZLEDİK"

İlk 8 yolunda önemli bir kayıp yaşadıklarını dile getiren Reis, "Birbirinden çok farklı 2 yarı izledik. İlk yarı çok iyi olan takım bizdik. Net pozisyonları değerlendirip ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda ise oyunumuza da ara verdik. İkinci yarı serbest vuruştan gol yedik ve ikinci golü de kontradan yedik. İlk 8’a kalmak için çok iyi bir fırsat vardı. Onu bir sonraki maça bırakmış olduk. Başakşehir maçına hazırlandıktan sonra Mainz karşılaşmasına gideceğiz" dedi.

"TRANSFER KONUŞMAK İÇİN DOĞRU AN DEĞİL"

Şu andaki düşüncelerinin transfer olmadığını dile getiren Thomas Reis, "Transfer konuşmak için doğru an değil. Hiçbir zaman bahaneye sığınmam. İlk devrede çok iyi oynamıştık. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları var. Satka bugün iyi oynadı. Ntcham da iyi oynadı ama yorgunluk gözlemledim. Türkiye’de yabancı kuralı var. Herhangi bir yabancı gitmeden yabancı oyuncu alamıyoruz. Son maçlarda çok fazla beraberlik aldık. Avrupa’da ilk kez mağlup olduk. Bunu da kendi hatalarımızdan aldık. İlk yarıda pozisyonları bitirebilsek bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Milli maç arasından sonar 3 günde bir maç oynuyoruz. Kalan maçları oynadıktan sonra kadrodaki değişiklikler için değerlendirme yapabiliriz. Bugün iki genç oyuncuyu oyuna aldım. Bu takım adına gelecek anlamında iyi bir şey. Pahalı takımlara bakıldığında tecrübeli oyuncuları tercih edebiliyorlar. Biraz gençleri denemek istedik. Fena da bir performans göstermediler. Şimdi ayağa kalkıp bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Biraz tecrübe kazanmaları halinde gelecekte ilk 11’de oynayabilecek 2 oyuncu kazanabiliriz" diye konuştu.

"UMARIM AEK İLE TEKRARDAN KARŞILAŞMA FIRSATI OLUR"

Sonraki turlarda tekrar AEK Atina ile karşılaşmak isteyip istemedikleriyle alakalı soruyu da cevaplayan Reis, "Umarım AEK ile tekrardan karşılaşma fırsatı olur. Bu da ilk 8 ya da son 16’ya kaldığımız anlamına gelir. İlk yapmamız gereken Başakşehir maçı ardından da Mainz’e gideceğiz. Bu maçlarda sadece bir yarı değil iki yarıyı da iyi oynamamız gerekecek. Umarım bir gün AEK ile tekrardan karşılaşma fırsatımız olur" şeklinde konuştu.