Fas ile Suudi Arabistan, FIFA 2025 Arap Kupası'nda yarı finalde

Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Başkent Doha'daki Halife Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas, 79. dakikada Walid Azaro'nun kaydettiği golle Suriye'yi 1-0 yenerek ilk yarı finalist oldu.

DİĞER YARI FİNALİST SUUDİ ARABİSTAN

Lusail Stadı'nda oynanan diğer çeyrek final karşılaşmasında ise Filistin ve Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçın 58. dakikasında Suudi Arabistan, Firas Al Buraikan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Filistin 64. dakika Oday Dabagh ile skoru 1-1'e getirdi. Uzatmalara giden karşılaşmanın 115. dakikasında Muhammed Kanoo'nun attığı golle Suudi Arabistan, Filistin'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ikinci ekip oldu.

FİNAL 18 ARALIK'TA

Diğer çeyrek final maçlarında ise yarın Ürdün-Irak ve Cezayir-Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların kazananları adlarını yarı finale yazdıracak.

FIFA Arap Kupası, 18 Aralık'ta Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

FIFA ARAP KUPASI

Katar, 1–18 Aralık tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla, FIFA Arap Kupası’na üst üste ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

Ev sahibi Katar ve Filistin arasında 1 Aralık'ta Al Bayt Stadı'ndaki açılış maçıyla başlayan turnuvanın finali 18 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadyumunda oynanacak.

2021 yılında yine Katar’da düzenlenen Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon olmuştu.

Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.