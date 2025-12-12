Anadolu Efes, Valencia Basket'e kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EuroLeague'in 15. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Roig Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstünlükle gitti.

ANADOLU EFES MAĞLUP OLDU

Mücadele boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında üçüncü periyodu 71-59 önde tamamlayan Valencia Basket, maçı 94-82 kazandı.

EN SKORER İSİM TAYLOR

Kameron Taylor, 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Konuk ekipte Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

EFES, 10. KEZ YENİLDİ

İspanya temsilcisi, üst üste 4 olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.