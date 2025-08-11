Abone ol: Google News

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak Shelbourne-Rijeka maçıyla başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 11:44
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Panathinaikos'u ağırlayacak. Eşleşmenin galibi, Samsunspor'un play-off turundaki rakibi olacak.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI VE İLK KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI

Yarın:

21.45 Shelbourne (İrlanda) - Rijeka (Hırvatistan) (2-1)

14 Ağustos Perşembe:

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya) (2-1)

19.00 Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç) (3-1)

20.00 Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)

20.00 Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan) (0-0)

20.00 Brann (Norveç) - Hacken (İsveç) (2-0)

20.30 Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) (1-1)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta) (2-1)

21.00 Drita (Kosova) - FCSB (Romanya) (2-3)

21.00 Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre) (3-1)

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-0)

21.30 Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya) (2-1)

22.00 Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-4)

Eshspor Haberleri