UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 5. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
5. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)
20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)
23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)
23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)