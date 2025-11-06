Viktoria Plzen'den Fenerbahçe maçında dikkat çeken pankart!

- Viktoria Plzen taraftarları, Fenerbahçe maçı öncesinde "Türklerle savaş olmalı" pankartı açtı.
- Bu olay, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta dikkat çekti.
- Plzen kulübü, bu koreografiyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, 4. hafta maçında Viktoria Plzen'e konuk oldu.
"TÜRKLERLE SAVAŞ OLMALI"
Çekya'daki Dooson Arena’da oynanan mücadele öncesi Viktoria Plzen taraftarları koreografi açarak "Türklerle savaş olmalı" yazılı pankart ile takımlarına destek oldular.
PLZEN'İN PAYLAŞIMI
Plzen kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:
İtaatkar bir şekilde bildiriyorum ki hepimiz Türk için yerlerimizdeyiz.