Viktoria Plzen'den Fenerbahçe maçında dikkat çeken pankart!

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, 4. hafta maçında Viktoria Plzen'e konuk oldu.

"TÜRKLERLE SAVAŞ OLMALI"

Çekya'daki Dooson Arena’da oynanan mücadele öncesi Viktoria Plzen taraftarları koreografi açarak "Türklerle savaş olmalı" yazılı pankart ile takımlarına destek oldular.

PLZEN'İN PAYLAŞIMI

Plzen kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: