Zeki Çelik asist yaptı! Roma, Celtic'e üç attı

- Roma, UEFA Avrupa Ligi maçında Celtic'i 3-0 yendi.
- Zeki Çelik, maçta bir asist yaparak katkıda bulundu.
- Roma, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Celtic ile Roma karşı karşıya geldi.
Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 3-0'lık skorla kazandı.
ZEKİ ASİST YAPTI
Roma, 6. dakikada Liam Scales'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.
36. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Evan Ferguson farkı 2'ye çıkardı.
Ferguson, 45+1'de ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.
Celtic, 45+5't Arne Engels ile bir penaltıdan faydalanamadı.
ROMA PUANINI 12'YE ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Roma, puanını 12'ye çıkardı. Celtic ise 7 puanda kaldı.
Roma, bir sonraki maç haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Celtic ise Bologna deplasmanına gidecek.