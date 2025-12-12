Zeki Çelik asist yaptı! Roma, Celtic'e üç attı Roma, Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Celtic'i deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Göster Hızlı Özet Roma, UEFA Avrupa Ligi maçında Celtic'i 3-0 yendi.

Zeki Çelik, maçta bir asist yaparak katkıda bulundu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Celtic ile Roma karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 3-0'lık skorla kazandı. ZEKİ ASİST YAPTI Roma, 6. dakikada Liam Scales'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 36. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Evan Ferguson farkı 2'ye çıkardı. Ferguson, 45+1'de ilk yarının ve maçın skorunu belirledi. Celtic, 45+5't Arne Engels ile bir penaltıdan faydalanamadı. ROMA PUANINI 12'YE ÇIKARDI Bu sonucun ardından Roma, puanını 12'ye çıkardı. Celtic ise 7 puanda kaldı. Roma, bir sonraki maç haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Celtic ise Bologna deplasmanına gidecek.

