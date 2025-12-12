Abone ol: Google News

Zeki Çelik asist yaptı! Roma, Celtic'e üç attı

Roma, Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Celtic'i deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 01:04
  • Roma, UEFA Avrupa Ligi maçında Celtic'i 3-0 yendi.
  • Zeki Çelik, maçta bir asist yaparak katkıda bulundu.
  • Roma, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Celtic ile Roma karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 3-0'lık skorla kazandı.

ZEKİ ASİST YAPTI

Roma, 6. dakikada Liam Scales'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.

36. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Evan Ferguson farkı 2'ye çıkardı.

Ferguson, 45+1'de ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.

Celtic, 45+5't Arne Engels ile bir penaltıdan faydalanamadı.

ROMA PUANINI 12'YE ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Roma, puanını 12'ye çıkardı. Celtic ise 7 puanda kaldı.

Roma, bir sonraki maç haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Celtic ise Bologna deplasmanına gidecek.

