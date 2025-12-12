Zeki Murat Göle'den Domenico Tedesco yorumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11 yaptı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

40 yaşındaki teknik adam, cezası sebebiyle Brann deplasmanında takımının başında yer alamadı.

Tedesco'nun yerine takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı.

"OYUNUN BÜTÜN KONTROLÜ BİZE GEÇTİ"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Brann maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların A'dan Z'ye istenilen tüm şablonu uyguladığını vurgulayan Göle, "Oyuncularımızın hepsini mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında golü erken bulmamız oyunu rahat götürmemizi sağladı. Bunu yaparken de ön baskının kuvvetli olması gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yaptık. Bir dönem oyunun kontrolünü kaçırdık ama iyi savunma yaptık. Hızlı bir pozisyonda kırmızı kart geldi ve sonrasında da oyunun bütün kontrolü bize geçti." değerlendirmesinde bulundu.

"HOCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Teknik direktör Tedesco ile ilişkisine de değinen Göle, "Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendi yardımcıları da bana destek oldu. Çok değerli isimler. Aramız çok iyi. Çok naif ve iyi bir insan. Her şeyi bütün detaylarıyla paylaşıyoruz. O bizim biz de onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. Samandıra'da herkesle çok iyi iletişimi var. İnşallah çok başarılı olacaktır, buna bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.