EURO 2028'de açılış maçına Cardiff ev sahipliği yapacak

- EURO 2028'in açılış maçı 9 Haziran'da Cardiff'te oynanacak.
- Final karşılaşması 9 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
- Turnuvayı İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler ortaklaşa düzenleyecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA'nın açıklamasında 9 Haziran 2028'deki 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçına Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
KURA ÇEKİMİ ARALIK 2026'DA
Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.