Abone ol: Google News

EURO 2028'de açılış maçına Cardiff ev sahipliği yapacak

UEFA, EURO 2028 açılış karşılaşmasının Galler'in başkenti Cardiff, final maçının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 02:51
EURO 2028'de açılış maçına Cardiff ev sahipliği yapacak
  • EURO 2028'in açılış maçı 9 Haziran'da Cardiff'te oynanacak.
  • Final karşılaşması 9 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
  • Turnuvayı İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler ortaklaşa düzenleyecek.

UEFA'nın açıklamasında 9 Haziran 2028'deki 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçına Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

KURA ÇEKİMİ ARALIK 2026'DA

Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Eshspor Haberleri