Türkiye maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D grubunda 5. hafta iki maçla tamamlandı. Konuk Ettiği Ermenistan ile berabere kalan Türkiye maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

ensonhaber.com UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftasında D grubunda iki maç oynandı. Türkiye, konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golünü 49. dakikada Artak Dashyan atarken Ay-Yıldızlıların golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Hırvatistan farklı kazandı Grubun diğer maçında ise Hırvatistan, Letonya'yı 5-0 mağlup ederek eli boş gönderdi. Hırvatistan bir sonraki maçını pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i ağırlayacak. Milli takımımız 6. haftada grup maçı oynamayacak. Maç fazlasıyla liderliğimiz sürüyor Türkiye bu sonuçların ardından maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken Hırvatistan, 2 maç eksiğiyle puanını 7'ye çıkardı ve 2. sırada yer aldı. Türkiye-Ermenistan maçı sonrası D grubunda puan tablosu şöyle oluştu: 1- Türkiye - 5 maç 10 puan

2- Hırvatistan - 3 maç 7 puan

3- Ermenistan - 4 maç 7 puan

4- Galler - 4 maç 4 puan

5- Letonya - 4 maç 0 puan Gözden Kaçmasın A Milli Takım, Ermenistan'la berabere kaldı Haberin Detayları Hırvatistan Letonya'yı farklı geçti Haberin Detayları

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