Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında buluştu: Acun'un o sözleri gündem oldu Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un canlı yayında bir araya gelmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın "Aziz Yıldırım canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum" sözleri paylaşım rekoru kırdı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçecek.

Günlerdir süren seçim maratonunda en önemli aşama ise dün kaydedildi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 6 yıl aradan sonra dün Habertürk ekranlarında canlı yayına çıktı.

İkilinin canlı yayınında moderatöre Ahmet Selim Kul olurken, tüm Türkiye de ekran başına kilitlendi.

Acun'un sözleri gündem oldu

Yaşanan bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı'nın Candaş Tolga Işık'ın yayındaki sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Aziz Yıldırım ile seçim sürecini tartışmalı geçiren Ilıcalı, canlı yayın konusunda iddialı ifadeler kullanmıştı.

"Konuşamaz, tartışmaya giremez..."

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında bazı ithamlarda bulunan Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Yıldırım'ın bunun üzerine nasıl bir tepki ortaya koyacağı merak konusu olurken, gündeme düşen bu dava haberini Ali Koç doğruladı.