Vanspor FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin açıklamasında 29 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'a katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
16 MAÇTA 3 GOL ATTI
Tecrübeli forvet, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 asist katkısıyla oynadı.