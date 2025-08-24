Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması: Her şeyi tek tek anlattı

Türkiye'nin konuştuğu transfer haberi...

Suudi Arabistan’ın NEOM SC takımından gelen cazip teklifi kabul eden ve transfer için Galatasaray’dan onay bekleyen Barış Alper Yılmaz konusunda, dün önemli bir gelişme yaşandı.

KADRO DIŞI İDDİASI

Hasta olduğu gerekesiyle hafta içinde bazı antrenmanlara katılmayan genç futbolcu, dün tesislere gelmesine rağmen takımla birlikte çalışmadı ve salonda bireysel idman yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçının kafilesine Barış’ı almazken, oyuncunun kadro dışı bırakıldığı iddiası ortaya atıldı.

MENAJERİ KONUŞTU

Son zamanların gündem olan ismi Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, Beyaz TV'de oyuncunun transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maldan, "Biz sadece Erden Timur döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon euro. Belki 2.2 milyon euro." dedi.

"MORALİ BOZUK"

Tuncay Maldan, "Barış Alper, moral bozukluğunu takıma yansıtmamak için antrenmanlara çıkmak istemiyor. Barış Alper'i Galatasaray'dan koparmak gibi bir amacım yok. Hayırlısı olsun." dedi.

"BARIŞ'A KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ DEDİLER"

Maldan, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Barış'a talipler olmaya başladı. Sezon başında kulübe teklifler geldi. Barış Galatasaray'da devam etmek istedi. Devre arası teklifler yine geldi. 'Sezonu şampiyon olarak tamamlamamız gerekiyor, takımı yalnız bırakmak olmaz. Şampiyonluk dönemecinde ayrılık olmaz.' dedi. Yönetim de aynı şeyleri düşünüyordu. Devre arasında yönetimle görüştüğümüzde şampiyon olduktan sonra 'Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın da aklına yatan teklif olursa kolaylık sağlayacağız.' dediler. Sezon sonunda yönetimle yaptığım görüşmede 'Barış için de mantıklı bir teklif gelirse' değerlendirebiliriz' dedim.

"BU 1 AYLIK BİR SÜREÇ"

NEOM yönetiminden bana ilgi kağıdı geldiği söylendi. Galatasaray Kulübü'nde duydum ve bu süreç başladı. İlk ilgi olduğunu yönetimden duydum ve süreç başladı. Bu 1 aylık süreç. O arada Barış çok da iyi 2 maç oynadı. Görüşmelerimiz ondan sonra devam etti. Çıkan rakamların hiçbiri doğru değil. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları ve menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı? Sadece kulüplerin arasında görüşmeler oldu. Biz sadece Erden Timur döneminde sözleşme uzattık. Sonrasında sözleşme uzatma olmadı.

"BİR TÜRK FUTBOLCUYA GELEBİLECEK REKOR TEKLİF"