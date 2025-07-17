20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Kosova'ya 44 sayı fark attı 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi D Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kosova'yı 88-44 yendi.