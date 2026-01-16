Abone ol: Google News

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u açıkladı

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 16:05
  • Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
  • Cenk Tosun, Fenerbahçe'de 7 maçta 1 asist yaparak katkı sağlamıştı.
  • Tecrübeli oyuncu daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace'da forma giydi.

Lacivert-beyazlılar, Cenk Tosun için hazırladığı videoyla transferi açıkladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 müsabakada giyen Cenk Tosun, takımına kaydettiği 1 asist ile katkı sağlamıştı.

RESMİYET KAZANDI

Tecrübeli forvet, 2024 yazında imza attığı sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda ise 22 müsabakada süre almış 2 gol ve 1 asiste imza atmıştı.

Fenerbahçe, 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞIYDI

Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları da giymişti.

