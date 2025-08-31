2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın heyecanı sürüyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 3. maçlar oynandı.
A Grubu maçlarına Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakalarına, Finlandiya'nın Tampere, C Grubu karşılaşmalarına Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol ve D Grubu'ndaki mücadelelere Polonya'nın Katowice şehri ev sahipliği yapıyor.
A Grubu'nda Türkiye, Portekiz'i yenerek "3'te 3" yaparken adını son 16 turuna yazdırdı.
Sırbistan da Letonya'yı 84-80'lük skor ile geçerek "3'te 3" yaparken Estonya ise Çekya'yı 89-75 yendi.
ALINAN SONUÇLAR
A Grubu:
Çekya - Estonya: 75-89
Letonya - Sırbistan: 80-84
Türkiye - Portekiz: 95-54
B Grubu:
Litvanya - Almanya: 88-107
Büyük Britanya - İsveç: 59-78
Karadağ - Finlandiya: 65-85
C Grubu:
İtalya - Gürcistan: 78-62
Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan: 69-96
İspanya - Bosna Hersek: 88-67
D Grubu:
İzlanda - Belçika: 64-71
Fransa - Slovenya: 103-95
Polonya - İsrail: 66-64
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
C Grubu:
15.00 Gürcistan-Yunanistan
18.15 İspanya-Kıbrıs Rum Kesimi
21.30 Bosna Hersek-İtalya
D Grubu:
15.00 Slovenya-Belçika
18.00 İsrail-Fransa
21.30 Polonya-İzlanda