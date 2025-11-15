Alperen Şengün 25 sayı attı, Houston Rockets evinde kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA Kupası'nda 9 karşılaşma oynandı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 140-116'lık skorla yendi.

Kupada ilk galibiyetini kazanan Houston'da Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 25 sayı, 11 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant de 30 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

İlk yenilgisini alan Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, 10 ribaund ve Shaedon Sharpe 19 sayıyla mücadele etti.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 5 RİBAUND

Milli basketbolcu Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda oynadığı Detroit Pistons'a 114-105'lik skorla yenildi.

Kupada 2'de 2 yapan Detroit'te Javonte Green 21 sayı, Daniss Jenkins 19 sayı ve Duncan Robinson da 15 sayıyla katkı verdi.

NBA Kupası'nda 2. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Adem 9 dakika süre aldığı müsabakada 2 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynadı.

Takımda ayrıca Tyrese Maxey 31 sayı ve Valdez Edgecombe de 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

TOPLU SONUÇLAR

Orlando Magic: 105 - Brooklyn Nets :98

New York Knicks: 140 - Miami Heat: 132

Detroit Pistons: 114 - Philadelphia 76ers: 105

Houston Rockets: 140 - Portland Trail Blazers: 116

Milwaukee Bucks: 147 - Charlotte Hornets: 134

New Orleans Pelicans: 104 - Los Angeles Lakers: 118

Minnesota Timberwolves: 124 - Sacramento Kings: 110

Dallas Mavericks: 127 - Los Angeles Clippers: 133

San Antonio Spurs: 108 - Golden State Warriors: 109