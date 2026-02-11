Brezilya'dan ilgi vardı: Lucas Torreira'yla ilgili transfer açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira hakkında son haftalarda çıkan ayrılık iddiaları gündem olmuştu.

Özellikle menajerinin "Lucas evine yakın olmak istiyor, motivasyon kaybı yaşıyor" açıklamaları ve oyuncunun Boca Juniors hayalleri, "Yol ayrımı mı geliyor?" sorusunu akıllara getirmişti.

Ancak Torreira yaptığı açıklamada, şu anda sarı-kırmızılı takıma konsantre olduğunu ve hiçbir yere gitmeyi düşünmediğini söylemişti.

TALİP OLMUŞLARDI: TORREIRA İTİRAFI GELDİ

Ayrılık kapısını kapatan Torreira'yla ilgili Brezilya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Torreira'yla ilgilendikleri bilinen Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da Spor Direktörü Paulo Bracks, Uruguaylı oyuncuyla ilgili bir itirafta bulundu.

Torreira ile görüştüklerini ve anlaştıklarını söyleyen Bracks, tecrübeli oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesinin transfere engel olduğunu belirtti.

"ANLAŞMIŞTIK AMA GALATASARAY'DAKİ SÖZLEŞMESİ ENGEL OLDU"

Torreira'ya ülkesine daha yakın olacak bir proje sunduklarını da sözlerine ekleyen Atletico Mineiro'da Spor Direktörü Bracks, Uruguaylı yıldızın Galatasaray'daki önemine vurgu yaptı.

Atletico Mineiro'da Spor Direktörü Bracks'ın konuyla ilgili sözleri şöyle: