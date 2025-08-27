Alperen Şengün: Turnuvaya güzel başlangıç yaptık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup eden A Milli Takım'da Alperen Şengün, turnuvaya iyi başlangıç yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 16 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansa imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyeti AA muhabirine değerlendirdi.

"TURNUVAYA GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Şampiyonalarda ilk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan Alperen, şu ifadeleri kullandı: